الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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انفوجراف

تشريعات جديدة تحت غطاء حرب غزة: هل يحاول نتنياهو تفادي محاكمة الفساد ؟ (إنفوجراف)

نتنياهو وأنصاره،
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نتنياهو ائتلاف نتنياهو اليمين المتطرف حرية التعبير تعيين القضاة حزب شاس الديني

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