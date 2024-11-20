الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ 22 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بمدينة حلوان بالقاهرة الي جلسة 22 يناير المقبل.


وأحالت جهات التحقيق المتهم بقتل محمد قشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، ويدعى "عبد العزيز.م.ع"، 19 عامًا، ميكانيكي، وذلك في أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن قشمير مع سبق الإصرار.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته.

وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير نجل لاعب الزمالك السابق حلوان

مواد متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل شخص لخلافات زوجية في القليوبية

"القاعدة بقت كبيرة"، أول تعليق لـ حسام حسن على التعادل أمام بتسوانا

الجنايات تنظر أولى جلسات استئناف المتهم بقتل عامل في المرج.. تركيب لافتة على محل السبب.. ومشاجرة دامية تودي بحياة المجني عليه

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية