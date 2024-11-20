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اقتصاد

السوق المصري يستقبل سيارات إكسيد الصينية

مصنع سيارات، فيتو
مصنع سيارات، فيتو

أبرمت مصر اتفاقية تعاون مع الصين، لتجميع السيارات إكسيد بالسوق المصري، من قبل الشركة الوطنية للسيارات، والعلامة التجارية الصينية في مجال السيارات إكسيد، وأسفرت الاتفاقية على طرح أول سيارة إكسيد RX لأول مرة في السوق المصري، اليوم الأربعاء.

 

 السوق المصري يستقبل لأول مرة سيارات إكسيد الصينية 

تهدف  الوطنية للسيارات، من خلال شراكتها مع إكسيد إلى بناء ثقة المستهلك المصري  في المنتجات الصينية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المصري تضمن "إكسيد RX"، ما يعزز من ثقة العملاء في السيارات الصينية ويخلق نقلة كبيرة في توقعات السوق المصري عن السيارات الصينية، كجزء من إستراتيجية إكسيد لزيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصري.

 

مواصفات محرك سيارات إكسيد RX سيارة SUV 

وفي ذات السياق المتصل  زودت سيارات إكسيد RX سيارة SUV بمحرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر. السيارة متوفرة بناقل حركة DCT  7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي مع وضعيات قيادة متعددة تناسب جميع التضاريس مما يعكس التزام إكسيد بتقديم سيارات تتناسب مع احتياجات السوق المصري المتنوعة.

 

مواصفات تصميم سيارات إكسيد RX سيارة SUV 

تأتي "إكسيد RX" مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مثل شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة، مما يعزز من التفاعل مع العملاء من خلال توفير تجربة رقمية متقدمة تلبي احتياجات السائقين العصريين 

 

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات إكسيد RX سيارة SUV  

وتهتم إكسيد بسلامة ركابها بشكل خاص، حيث تم تجهيز "إكسيد RX" بأحدث أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، مما يعزز من ثقة العملاء في جودة وأمان السيارات الصينية.

 

ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات  للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:

1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.
2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.
3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.
4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.
5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.
6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.
7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.
8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.
9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.

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الاستثمارات الصينية الأمن والسلام الامن والسلامة العلامة التجارية الصينية

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