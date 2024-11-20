بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي وحماية حقوق المرضى، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

إنشاء صندوق تأمين حكومي يضمن التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية

وينص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يضمن التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، مع إتاحة تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية، حتى لو لم تكن نتيجة خطأ طبي. كما يلزم المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة بنظام تأمين إجباري لتوفير الحماية القانونية والمالية.

ويأتي مشروع القانون استجابة لمطلب رئيسي من مطالب الحوار الوطني، حيث يهدف إلى توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مع ضمان حقوق متلقي الخدمة الطبية والارتقاء بمستوى تقديمها.

إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء

ويتضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، لإدارة المنظومة الصحية بآليات محددة، مع إمكانية تطويرها مستقبلًا بعد تقييم التجربة ونتائجها.

ويحتوي القانون على ثلاث مواد إصدار ومادة نشر، إلى جانب 30 مادة موضوعية مقسمة على خمسة فصول تتناول التزامات مقدم الخدمة

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