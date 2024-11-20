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سياسة

قيادي ناصري: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية

قيادى ناصرى،فيتو
قيادى ناصرى،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في البرازيل، تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، خاصة بعد توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون، وأن هذه الشراكة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية هامة تعود بالنفع على البلدين، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، يؤكد قدرة مصر على التأثير في صناعة القرار الدولى، ويخدم قضايا الشعوب النامية في تحقق العدالة والتنمية، ويدفع بهمومها لصدارة قمة العشرين.
 

 

قمة العشرين 
قمة العشرين 

 

قمة العشرين جاءت محددة المعالم تماما

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين جاءت محددة المعالم تماما، موضحا أنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب بين مصر والبرازيل 

وواصل حديثه قائلا: إن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بشأن إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على الأراضي المصرية يعكس رؤية استراتيجية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، موضحا أن هذا الاقتراح يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائي وتوفير حلول مبتكرة لدعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمات الغذائية.

تحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر 

وأشار إلى تجديد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلةو أن استعراض مصر أمام جهودها الحثيثة في مجال التنمية البشرية، ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق، حيث يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر في المناطق الريفية وهم حوالى "60" مليون مصري وتطوير جميع مناحي حياتهم بداية بالبنية التحتية ووصولًا لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.

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الرئيس السيسي قمة العشرين البرازيل النموالاقتصادى مكافحة الجوع

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