دعوى قضائية تطالب بإلغاء تكليف صيادلة الخارج

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن عدد من صيادلة الدفعات القديمة، حملت رقم 1389 لسنة 72 طالبت بإلغاء قرار وزارة الصحة بتكليف صيادلة الخارج لعام 2024 من خريجي روسيا وأوكرانيا وقبرص والجامعات الخاصة.

إلغاء قرار التعيين الدائم بعد انتهاء عام التكليف

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء قرار التعيين الدائم بعد انتهاء عامي التكليف للصيادلة المكلفين للأعوام السابقة مع حظر تخطي فترة التكليف العامين بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء وإيقاف التعيينات الدائمة للدفعات المكلفة مع وجوب إعمال نص وضوابط التعيينات الواردة بقانون الخدمة المدنية الذي أحالت إليه مادة 2 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بما يترتب على ذلك من آثار بتطبيق نظام المسابقة وتعيين الطالب بوظيفة صيدلي بوزارة الصحة.

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