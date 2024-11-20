الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا

مبادرة بداية جديدة
مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
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شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية  بخمس سيارات سلعية في قافلة مبادرة  رئيس الجمهورية "بداية جديدة" بمحافظة المنيا.

 

وتهدف المبادرة إلى تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. 

 

وتأتي هذه المشاركة في إطار  استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ خمس سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية في مراكز العدوة وسمالوط ومدينة المنيا وأبو قرقاص وملوي بمحافظة المنيا.

 

صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

 

وتواصل وزارة التموين، والتجارة الداخلية  صرف السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم لأصحاب بطاقات التموين، والمستفيد منها نحو 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة خلال شهر نوفمبر الجاري. 

وتقوم وزارة التموين بصرف المقررات التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بـ 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

 

 

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر  2024، كالآتي:

 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

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الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع الغذائية الأساسية شريف فاروق وزير التموين مبادرة رئيس الجمهورية محافظة المنيا

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