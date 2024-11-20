النقل البري: أزمة السائقين العالقين بالسودان في طريقها للحل

قال محمد حسين حلاوة، نائب رئيس نقابة النقل البري بالإسكندرية، إن أزمة الـ ١٥ سائقا العالقين بالسودان منذ أكثر من شهرين بسبب حمولة سمسم في طريقها للحل، بعد تدخل الجهات المعنية من البلدين لحل تلك الأزمة، خاصة وأنه لا مشكلة فعليا مع السائقين ولكن تبقي ازمة في الحمولة التي جري اكتشاف مشكلة في أوراقها لا تخص السائقين، لافتا إلى أن الـ 15 سائقا، موزعين على 3 مجموعات ( 2 سيارة من الإسكندرية 5 من محافظة المنوفية، و5 من كفر الشيخ، و3 من الشرقية).

التواصل مع الجانب السوداني

وأوضح ناصر عبدالواحد، احد المسؤولين عن التواصل مع الجانب السوداني من نقابة النقل البري، أن حمولة السمسم سبب الأزمة تقدر ب ٦٠٠ طن ويبلغ ثمنها اكثر من ٥٥ مليون جنيه، وخرجت ١٥ سيارة من مدينة الدبه التابعه للولاية الشمالية بعد تفريغ حمولة دقيق، وتحميل شحنه السمسم فالسائقون لن يعودوا بسياراتهم خالية، ولكن عند عودتهم جري استيقافهم في مدينة دنقلا بسبب وجود ازمه في الأوراق لا يسأل عنها السائقون، وبعد احتجازهم في القسم تدخلت النقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونقابة السودان للافراج عن السائقين وبالفعل جري الافراج عنهم ولكن تبقت الشحنه عالقة علي السيارات ونعمل علي تلك الأزمة حاليا وفي طريقها للحل.

تنسيق لإنهاء الأزمة

وأضاف السيد بسيوني حمد، مسؤل العلاقات الدوليه لدي النقابه العامه للنقل البري، ان هناك تنسيق كامل مع الجانب السوداني بنقابة النقل البري هناك وتحديدا السيد عمرالنجدي مستشار الاتحاد السوداني، لإنهاء ازمه السائقين العالقين بسبب شحنه السمسم، وبالفعل هناك استجابات من الجانب السوداني.

رئيس النقابة العامه تدخلت الأجهزة تنهي الأزمة

وأكد اشرف الدوكار، رئيس نقابة النقل البري، أن ازمه السائقين العالقين في السودان، وتدخلت الأجهزة المعنية في البلدين علي رأسهم وزارة الخارجية والسفارة المصرية، ولكن للظروف التي تمر بها السودان تتأخر بعد الإجراءات، مضيفا أنه جري التوصل لأصحاب الشحنه لإنهاء الأزمة المتعلقة بأوراقها والازمه تكمن في الصراع الحادث في السودان و لكن هناك حلول للازمه خلال الساعات المقبلة لإنهاء معاناه السائقين المتواجدين بجوار سياراتهم في ظروف صعبه للغاية ويجب ان تنتهي تلك المسألة في أقل وقت.

وحصلت فيتو علي فيديو يوضح معاناه السائقين المتواجدين في السودان منذ اكثر من شهرين والاستغاثة التي اطلقوها لانقاذهم بعد نفاد أموالهم والطعام والوقود.

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