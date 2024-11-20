الأرصاد الجوية تنظم برنامجا تدريبيا بعنوان "تغير المناخ وتأثيره على الإنتاجية الزراعية" للوافدين

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجويه التابعة لوزارة الطيران المدني برنامجا تدريبيا تحت عنوان " تغير المناخ وتأثيره علي الانتاجية الزراعية " للكوادر البشرية من العاملين بمجال الأرصاد الجوية من مختلف الدول الإفريقية.

الأرصاد الجوية تنظم برنامج تدريبي بعنوان " تغير المناخ وتأثيره على الإنتاجية الزراعية" للوافدين

حيث يضم البرنامج عدد 20 مشارك من دول أفريقية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون المشترك والفعال والتنسيق الدائم مع جميع الدول الافريقية الشقيقة وخاصة في مجال التدريب وتنمية المهارات التأهيلية اللازمة للعاملين في مجال الأرصاد الجوية.

وقد بدأت جلسات البرنامج بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد إقليميًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث بدأت أولى جلسات البرنامج في 17 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين.

ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي ضمن التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني من خلال المركز الاقليمي للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الارصاد الجوية الزراعية، بما يساهم في رفع مهارات المتدربين وجعلهم قادرين علي تحديد آثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة وتأثيره علي الإنتاجية الزراعية مما يسهم في إصدار توصيات للمختصين للتخفيف من الآثار السلبية، ودعم القدرة علي إعداد خطة استراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة مما يحسن من اقتصاديات الدول.

وفي سياق اخر كرم عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الافريقية AFRAA الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية

جاء ذلك في ختام فعاليات الجمعية العمومية الـ ٥٦ لاتحاد شركات الطيران الافريقية والذي أقيم بالقاهرة في الفترة ١٧ وحتي ١٩ نوفمبر الحالي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصر للطيران.

ووجه السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الافريقية الشكر للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية علي ما قدمته من دعم لاقامة تلك الاجتماعات بالقاهرة كونها احد الرعاة الرئيسين للاجتماع.

وصرح المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة القابضة علي وعي كامل بأهمية التكامل بين شركات الطيران والمطارات حيث تستفيد شركات الطيران بالمزايا التشغيلية والاستراتيجية التي يوفرها لها المطار واكد عرب علي دعم كلا من المطارات وشركات الطيران الافريقية لدمج الدول الافريقية في شبكة الطيران العالمية.

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