الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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حوادث

"ضربه بالرجل "مصرع طفل في قرية بكفرالشيخ عقب اعتداء زميله عليه

الضحية
الضحية

شيعت قرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ جنازة الطفل محمد عاطف منصور، والذي لقي مصرعه بسبب تعرضه للضرب في منطقة حساسة من أحد زملائه بالقرية أثناء خروجهم من أحد الدروس الخصوصية، وعلى إثرها حدث للطفل هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وحدثت الوفاة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز سيدى سالم يفيد مصرع طفل 11 سنة مقيم بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ للضرب من زميله بنفس العمر في منطقة حساسة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8698 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية. 

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الدروس الخصوصية الرعاية الإجتماعية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة كفرالشيخ مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ

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