المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الورقية والأختام والنصب على المواطنين في باب الشعرية بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات.



وتلقى قسم شرطة باب الشعرية معلومات تفيد قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من دائرة القسم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية مقلدة عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 3 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.

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