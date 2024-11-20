الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بباب الشعرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الورقية والأختام والنصب على المواطنين في باب الشعرية بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على  تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات.


وتلقى قسم شرطة باب الشعرية معلومات تفيد قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من  دائرة  القسم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية مقلدة عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 3 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق  ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية قسم شرطة باب الشعرية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

24 نوفمبر، محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في مدينة نصر

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية في مدينة نصر

17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية