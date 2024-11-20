الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الخطيب يبحث مع شركة تركية إنشاء مصنع باستثمارات 60 مليون دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  مع أمري إرجياس رئيس شركة إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط وأنابيب الغاز الطبيعي والمياه، واستعرض اللقاء خطة الشركة التركية لإنشاء مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعي والمياه ذات الأقطار الواسعة، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبالي، الرئيس التنفيذي للشركة.

 توفير كافة أوجه الدعم للشركة التركية 

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة التركية لإقامة مشروعها والتوسع فيه، والتصدير لمختلف الأسواق العالمية

الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة

 واشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية 

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية، وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى سعي الدولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، منوها إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات عديدة، منها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة.

ومن جانبه، ثمن إمري إرجياس مدير الشركة التركية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة.

وأضاف «إرجياس» أن الشركة Erciyas تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز عالية القوة في مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنابيب خطوط النفط والغاز والمياه تتحمل الضغط العالي، ذات أقطار بين ٢-٣ أمتار، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حيث يستهدف المشروع تحقيق عائد استثمارات بحوالي ٢٠٠ مليون دولار، من خلال تصدير ٦٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية، و٤٠٪ للسوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اتفاقيات التجارة الحرة الاستثمارات المحلية الحكومة المصرية التجارة الخارجية التجارة الحرة البنية التحتية

مواد متعلقة

حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

حسن الخطيب: الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية