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ثقافة وفنون

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة

يسرا وحسين فهمي.فيتو
يسرا وحسين فهمي.فيتو

تقيم جولدن جلوب حفل تكريم ضخم للنجمين يسرا وحسين فهمي، اليوم الأربعاء، لمنحهم جائزة "عمر الشريف".

 

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.

جائزة "عمر الشريف"


تُمنح جائزة "عمر الشريف"، التي تحمل اسم أحد أعظم رموز السينما المصرية والعالمية، للأفراد الذين تركوا بصمة فنية واضحة وساهموا في تعزيز قيمة الإنتاج السينمائي المصري والعربي عالميًا. عُرف عمر الشريف بكونه أول ممثل عربي يفوز بجائزة جولدن جلوب، ليصبح أيقونة تربط بين الفن العربي وهوليوود.

 

جوائز جولدن جلوب


تُعد جوائز Golden Globes من أبرز الجوائز العالمية في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقها عام 1944. تجتذب هذه الفعالية السنوية نخبة المبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، معترفًا بإنجازاتهم في صناعة الترفيه. كما تسهم الجوائز في دعم المبادرات الخيرية، حيث خصصت على مدار 30 عامًا أكثر من 55 مليون دولار لمشاريع إنسانية، وترميم الأفلام، ودعم المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة السينما.
 

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