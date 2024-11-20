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أخبار مصر

طارق النبراوي: نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي  نقيب المهندسين على ضرورة  توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية:، قائلا "النقابة ستقوم بدورها في هذا الشأن في إطار اهتمامها بمهنة الهندسة وسعيها الدائم لتقديم كل ما هو حديث لأبنائها المهندسين وفي ذات الوقت خدمة المجتمع وصالح الوطن".

 مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية"


جاءت  تلك الكلمات خلال مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية"، الذي نظمته نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات  Cairo ICT2024، والذي يأتي في إطار جهود النقابة لتوطين التكنولوجيا في مصر.

نقيب المهندسين:  النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها


وأعلن "النبراوي" تشكيل لجنة من كبار الخبراء لاستكمال ما تم بالمؤتمر من جلسات ومناقشات حول مستقبل المدن الذكية،   مؤكدًا أن اللجنة ستكون معبرة عن الجميع وستضم جميع التخصصات الهندسية وستتواصل مع  كافة الجهات لتقديم كل ما يمكن في مجال المدن الذكية"، مضيفًا: "أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهي الجهة الوحيدة القادرة على جمع كافة الأطراف داخل بيتهم نقابة المهندسين".

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المهندس طارق النبراوي نقابة المهندسين نقيب المهندسين معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات

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