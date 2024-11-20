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أخبار مصر

وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد 7 أئمة إلى تنزانيا والسنغال والبرازيل

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
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اعتمد الدكتور أسامة الأزهري،  وزير الأوقاف، اليوم، قرار تجديد إيفاد عدد من أئمة الوزارة للعمل في مجال الوعظ والإرشاد  في تنزانيا والسنغال والبرازيل.

تجديد إيفاد عدد من أئمة الوزارة للعمل في مجال الوعظ والإرشاد 

ويضم الإيفاد كلًا من: الشيخ أحمد مشحوت محمد حسان إمام وخطيب بالديوان العام للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام  تنزانيا، والشيخ أحمد محمد حسين إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام في تنزانيا، والشيخ ساري العزب محمد العزب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري في أرينجا في تنزانيا.


ويضم أيضا، الشيخ أحمد سعد عباس محيسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل بمعهد الوحدة للدراسات الإسلامية بدكار في السنغال، والشيخ محمد حسن عبد العظيم حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بأورو غوايانا في البرازيل، والشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي في مناوس في البرازيل، والشيخ عمرو يوسف مصطفى إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية في سان ميكال بالبرازيل.

 الدور العالمي لوزارة الأوقاف في نشر صحيح الإسلام داخل مصر وخارجها

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى في إطار الدور العالمي لوزارة  الأوقاف  في نشر صحيح الإسلام داخل مصر وخارجها من خلال إيفاد الأئمة المتميزين إلى مختلف دول العالم،  واستمرارًا لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

 

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