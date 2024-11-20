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ثقافة وفنون

عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" باللهجة المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائي

عرض الفيلم المغربي
عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" باللهجة المصرية

عرض أمس الفيلم المغربي الناجح "أنا مش أنا" بنسخته المدبلجة باللهجة المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليكون العرض العالمي الأول للفيلم بهذه النسخة المخصصة للجمهور المصري.


الفيلم، الذي حقق نجاحًا واسعًا في المغرب، توزعه في مصر شركة "العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي"، وقد طرح اليوم الأربعاء في عشرة سينمات مصرية ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في عدة دول عربية أخرى في الأيام القادمة في نسخته الجديدة باللهجة المصرية.

يأتي ذلك كجزء من مبادرة المهرجان لدعم التجارب السينمائية التي تعزز التواصل الثقافي بين الشعوب، حيث يمكن الجمهور المصري من التفاعل مع إنتاجات دول أخرى خارج الدائرة المعتادة للسينما العالمية.

يؤكد المهرجان فخره بهذه التجربة التي تسعى إلى تقديم صورة جديدة للإبداع السينمائي من خلال التفاعل بين الصورة، الصوت، والتجارب الثقافية المختلفة، وهو ما يعكس التزامه بدعم التنوع السينمائي عالميًا.

فيلم "أنا مش أنا" من تأليف وإخراج هشام الجباري، بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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