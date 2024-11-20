مؤيد اللامي: احتضان القاهرة لمقر اتحاد الصحفيين العرب له أهمية كبرى

وجه مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية على تخصيص مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب في وسط القاهرة، موضحًا أن الاتحاد يضم 20 دولة عربية وتم تأسيسه بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر.

أهمية مقر اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة

وقال خلال الاحتفالية نُظمت اليوم بالمقر الجديد للاتحاد، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميرى، الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، إن وجود الاتحاد في مصر له أهمية كبرى فمصر هي النخب في كافة المجالات السياسية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية.

ط

وأضاف: "إذا كان الإعلام يشهد تطورًا كبيرًا على مستوى العالم بالوسائل التكنولوجية فيجب أن يكون الإعلام العربي ليس فقط جزء من هذا التطور ولكن أن يكون له السبق في تطوير محتواه".

تسليم مقر اتحاد الصحفيين العرب الجديد

تسلم اتحاد الصحفيين العرب صباح اليوم الأربعاء، المقر الجديد له في احتفالية حضرتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد.



مكان مقر اتحاد الصحفيين العرب الجديد

المقر الجديد الذي يقع في شارع عبد الخالق ثروت، كان مقرا سابقا لوزارة التخطيط وتبلغ مساحته حوالي 1550 مترًا مربعًا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة رقم ٥٠ بشارع عبدالخالق ثروت



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولى بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة، وهو ما يؤكد تقدير الرئيس السيسى والدولة المصرية للصحافة والصحفيين المصريين والعرب، وبما يمكن اتحاد الصحفيين العرب من القيام بمهامه فى الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا