فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم أثار تعاطف العالم، لفتاة برازيلية تعاني منذ طفولتها بـ استسقاء في الرأس، وبدت وكأنها كائن فضائي، حيث ظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 31 عامًا وكانت تحملها والدتها، وتضعها على السرير وكأنها دمية بلا حراك.

حكاية الفتاة التي تشبه الكائن الفضائي

وعن حكاية الفتاة التي تشبه الكائن الفضائي، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه في عام 1993 رزقت أم برازيلية بطفلة مصابة باستسقاء في الرأس، حيث يتضخم رأسها بالسوائل، فأخبرها الأطباء بأن ابنتها ستموت خلال 3 أشهر فقط.

فتاة تشبه الكائن الفضائي، فيتو



لكن والدة الطفلة لم تستسلم، ورفضت سماع كلام الأطباء التي وصفته بأنه "محبط"، وقررت أن تعتني بطفلتها بشكل كبير، وكأنها في عناية فائقة التركيز، وخالف القدر كلام الأطباء، فكبرت الطفلة الصغيرة، ليصبح عمرها اليوم 31 عامًا، واحتفلوا معها مؤخرًا بعيد ميلادها.

مقطع الفيديو المؤلم للفتاة، التي تشبه الكائن الفضائي والتي تعاني من الاستسقاء بالرأس، أثار ضجة وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأم فيها بأنها "مقاتلة"، ووصفوا ما حدث بأنه معجزة ربانية، فبرغم أن الأطباء أكدوا للأم أن طفلتها ستموت خلال أشهر، لكن القدر كان له قرار آخر، وعاشت الفتاة لعمر 31 عامًا.

استسقاء الدماغ إنسداد والحل تصريفه

وعلق طبيب العيون الدكتور عصام شهلول قائلًا: "استسقاء الدماغ هو حالة تصير عندما يتراكم السائل النخاعي (CSF) داخل تجاويف المخ، والذي يجعل الجمجمة تتمدد، خاصة عند الأطفال الصغار لأن عظام الجمجمة مازالت مرنة."



وعن السبب الرئيسي لاستسقاء الرأس قال الدكتور عصام شهلول: "انسداد يمنع تصريف السائل، أو زيادة في إنتاجه، أو حتى مشكلة في امتصاصه. الكبار ممكن يعانوا من أعراض مختلفة زي الصداع، صعوبة في المشي، وفقدان التركيز."

أما الحل فأوضحه عصام شهلول: "الحل غالبًا يكون جراحي، زي تركيب أنبوب (shunt) ينقل السائل لمكان ثاني في الجسم لتصريفه. ومع العناية الطبية، الناس المصابين يقدروا يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية."

وردت البلوجر نسما الملا: " صحيح ركبوه لولدي بعد إصابته بالاستسقاء الدماغي بسبب انتكاسة اللوكيميا CNS relapse بس غريب لماذا لم يفعلوا ذلك مع الطفلة هذه ما الذي كان يمنعهم طبيًا؟"

الأم كبرت في عمرها ولا تزال تعتني بها

وعلقت إحدى الناشطات قائلة: "نفس حالة أخي عندما كان عمره 4 سنوات أجريت له عملية بالمستشفى، قام الأطباء بتركيب أنبوب وتصريف السائل قبل 30 سنة، والآن صحته ممتازة ولله الحمد ومتزوج وعنده أطفال ولكن عنده أعراض جانبية، والأهم إنه يمارس حياته طبيعي"

الأم تحمل ابنتها بعمر 31، فيتو



وتساءل بعض النشطاء قائلين: "نريد أن نعرف هل عندها وعي؟ هل تحس بمن حولها وتشعر بألم؟ إذا كانت تشعر بمن حولها وبما فعلته أمها لأجلها.."

وقال أحد النشطاء: "الذي شدني في المقطع كيف أن الأم كبرت في عمرها ولا تزال تعتني بها مع زيادة حجمها، فعلًا الامهات نعمة عظيمة أسأل الله أن يرزقنا برهم ويغفر ويرحم حيهم وميتهم".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا