الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

فتاة تشبه الكائن
فتاة تشبه الكائن الفضائي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم أثار تعاطف العالم، لفتاة برازيلية تعاني منذ طفولتها بـ استسقاء في الرأس، وبدت وكأنها كائن فضائي، حيث ظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 31 عامًا وكانت تحملها والدتها، وتضعها على السرير وكأنها دمية بلا حراك. 

حكاية الفتاة التي تشبه الكائن الفضائي

وعن حكاية الفتاة التي تشبه الكائن الفضائي، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  أنه في عام 1993 رزقت أم برازيلية بطفلة مصابة باستسقاء في الرأس، حيث يتضخم رأسها بالسوائل، فأخبرها الأطباء بأن ابنتها ستموت خلال 3 أشهر فقط.

 

فتاة تشبه الكائن الفضائي، فيتو
فتاة تشبه الكائن الفضائي، فيتو


لكن والدة الطفلة لم تستسلم، ورفضت سماع كلام الأطباء التي وصفته بأنه "محبط"، وقررت أن تعتني بطفلتها بشكل كبير، وكأنها في عناية فائقة التركيز،  وخالف القدر كلام الأطباء، فكبرت الطفلة الصغيرة، ليصبح عمرها اليوم 31 عامًا، واحتفلوا معها مؤخرًا بعيد ميلادها.
مقطع الفيديو المؤلم للفتاة، التي تشبه الكائن الفضائي والتي تعاني من الاستسقاء بالرأس، أثار ضجة وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأم فيها بأنها "مقاتلة"، ووصفوا ما حدث بأنه معجزة ربانية، فبرغم أن الأطباء أكدوا للأم أن طفلتها ستموت خلال أشهر، لكن القدر كان له قرار آخر، وعاشت الفتاة لعمر 31 عامًا.

استسقاء الدماغ إنسداد والحل تصريفه

 وعلق طبيب العيون الدكتور عصام شهلول قائلًا: "استسقاء الدماغ هو حالة تصير عندما يتراكم السائل النخاعي (CSF) داخل تجاويف المخ، والذي يجعل الجمجمة تتمدد، خاصة عند الأطفال الصغار لأن عظام الجمجمة مازالت مرنة."


وعن السبب الرئيسي لاستسقاء الرأس قال الدكتور عصام شهلول: "انسداد يمنع تصريف السائل، أو زيادة في إنتاجه، أو حتى مشكلة في امتصاصه. الكبار ممكن يعانوا من أعراض مختلفة زي الصداع، صعوبة في المشي، وفقدان التركيز."
أما الحل فأوضحه عصام شهلول: "الحل غالبًا يكون جراحي، زي تركيب أنبوب (shunt) ينقل السائل لمكان ثاني في الجسم لتصريفه. ومع العناية الطبية، الناس المصابين يقدروا يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية."
وردت البلوجر نسما الملا: " صحيح ركبوه لولدي بعد إصابته بالاستسقاء الدماغي بسبب انتكاسة اللوكيميا CNS relapse بس غريب لماذا لم يفعلوا ذلك مع الطفلة هذه ما الذي كان يمنعهم طبيًا؟"

الأم كبرت في عمرها ولا تزال تعتني بها

وعلقت إحدى الناشطات قائلة: "نفس حالة أخي عندما كان عمره 4 سنوات أجريت له عملية بالمستشفى، قام الأطباء بتركيب أنبوب وتصريف السائل قبل 30 سنة، والآن صحته ممتازة ولله الحمد ومتزوج وعنده أطفال ولكن عنده أعراض جانبية، والأهم إنه يمارس حياته طبيعي"

الأم تحمل ابنتها بعمر 31، فيتو
الأم تحمل ابنتها بعمر 31، فيتو


وتساءل بعض النشطاء قائلين: "نريد أن نعرف هل عندها وعي؟ هل تحس بمن  حولها وتشعر بألم؟ إذا كانت تشعر بمن حولها وبما فعلته أمها لأجلها.."
وقال أحد النشطاء: "الذي شدني في المقطع كيف أن الأم كبرت في عمرها ولا تزال تعتني بها مع زيادة حجمها، فعلًا الامهات نعمة عظيمة أسأل الله أن يرزقنا برهم ويغفر ويرحم حيهم وميتهم".
 

مقطع صادم، أم تستغل رضيعها في منع غلق باب مصعد والعناية الإلهية تنقذه (فيديو)

مقطع صادم، لحظة استخراج ثعبان من أنف رجل بعد تناول وجبته المفضلة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استسقاء في الرأس تشبه الكائن الفضائي الكائن الفضائي تراكم السائل النخاعي فتاة تشبه الكائن الفضائي مرض استسقاء الرأس

مواد متعلقة

والدة طفل البساتين تروي تفاصيل صادمة بشأن مصرع نجلها في ظروف غامضة

مقطع صادم، أم تستغل رضيعها في منع غلق باب مصعد والعناية الإلهية تنقذه (فيديو)

مقطع صادم، التصاق عين سيدة بجفنها بعد عملية تجميل فاشلة (فيديو)

مقطع صادم، لحظة استخراج ثعبان من أنف رجل بعد تناول وجبته المفضلة (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

"جنح مستأنف الشيخ زايد" تتحفظ على إمام عاشور لحين إصدار القرار (صور)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

رفع جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور للقرار (صور)

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

ترتيب منتخبات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عاما قبل مواجهة مصر وليبيا

منوعات

المزيد

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية