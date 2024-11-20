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سياسة

اللامي وجبر وميري يشكرون الرئيس السيسي على دعمه لاتحاد الصحفيين العرب

تسليم مقر اتحاد الصحفيين
تسليم مقر اتحاد الصحفيين العرب الجديد، فيتو

وجه  مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته بدعم اتحاد الصحفيين العرب وتخصيص مقر للاتحاد في قلب القاهرة، مؤكدًا أن مصر هي بلد الحضارة والنخب العلمية، والثقافية، والسياسية، وأن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على تعزيز جهود التطوير، حيث يضم الاتحاد 20 دولة عربية على مستوى الاتحادات والنقابات.

دعم الرئيس السيسي لاتحاد الصحفيين العرب

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:"نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لاتحاد الصحفيين العرب، وحرصه على لقاء الاتحاد أكثر من مرة"، مشيرًا إلي توجيهات الرئيس مع وسائل الإعلام أكد خلاله على ضرورة تضمين قيم التضامن العربي، مشيرًا إلى أننا حريصون على أن يكون الإعلام العربي يوحّد ولا يفرق، مشيدًا بحرص الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تسليم مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب


كما وجه خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدعم الكبير الذي تم توجيهه للاتحاد، وهو ما يؤكد حرص مصر على احتضان كل الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز المقر فورًا وأنه من المنتظر أن يكون هناك افتتاح كبير للمقر بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء الاتحاد.

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تسليم مقر اتحاد الصحفيين العرب الجديد بالقاهرة مقر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة اتحاد الصحفيين العرب

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