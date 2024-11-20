الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2024).

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 17° 25 العظمى الوجه البحري بشزف دزتدوددففودر 16° 24° السواحل الشمالية الغربية 15 23° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط لسيناء 15 24 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 18 28° شمال الصعيد 11 خالة الطقس 26 جنوب الصعيد 14 توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 27° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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