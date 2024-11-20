محلية أرمنت تتابع موقف مشروعات حياة كريمة غرب الأقصر (صور)

ترأس العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتذليل أية عقبات تعوق العمل والوقوف على نسب الإنجاز.

حياة كريمة



وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات ووضع الحلول المناسبة ومنها سوء حالة الطريق الزراعى بداية من الحدود المشتركة مع قرية المريس التابعة لمركز الطود وحتى حدود أرمنت، حيث يوجد انهيارات بالطريق، مما يؤدى إلى كثرة حدوث الحوادث.



وأفاد ممثل هيئة الطرق بأنه توجد خطة ازدواج الطريق الزراعى الغربى، حيث تم عمل دراسة بالمعوقات ورفعها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، كما تم مناقشة شكوى المواطنين ورؤساء القرى بشأن أعمدة الإنارة التى تعمل ليلا ونهارا وهو ما يتعارض مع خطة ترشيد الكهرباء، وأفاد مدير شبكة كهرباء أرمنت بأنه تم مخاطبة الشركة المسئولة لمعالجة المشكلة.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على شركة الغاز الطبيعي بسرعة ضخ الغاز للمنازل مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل غاز مصر،وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها، كما تقدم المواطنون بعدة شكاوى منها عدم رفع نواتج حفر طولى للكهرباء وتم التنبيه برفع ناتج الحفر بشكل فورى.



وطلب أحد المواطنين بقرية الرياينة بعمل كوبري مشاة،حيث أفاد المواطن بأنه تقدم لهندسة رى أرمنت وطالبه بعمل مقايسة تقديرية وجاري العرض على وكيل وزارة الرى.

حضر الاجتماع كل من المهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز وممثل جهاز تعمير البحر الأحمر ومسئولي مرافق الشركات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة.

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