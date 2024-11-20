رانيا المشاط تشهد تسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب (صور)

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتسليم مقر سابق للوزارة بوسط القاهرة، ليُصبح مقرًا لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تسليم مقر اتحاد الصحفيين العرب

وأكدت الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم بالمقر الجديد للاتحاد، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميرى، الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن تسليم أحد مقرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاتحاد الصحفيين العرب، ليجاور نقابة الصحفيين المصرية العريقة، يأتي تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستغلال مقر الوزارة الذي تبلغ مساحته ١٥٥٠ مترًا مربعًا.

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