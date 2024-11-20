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سياسة

المهدي المنتظر يقتحم المسجد الحرام.. 45 عاما على حصار الكعبة لضبط قائد "التكفير والهجرة السعودية"

المهدي المزعوم ومن
المهدي المزعوم ومن بقي من جماعته، فيتو

في الأول من شهر محرم 1400 هـ، الموافق 20 نوفمبر من عام 1979، أي منذ 45 عاما، اقتحم المسجد الحرام، شخص يدعى  "جهيمان العتيبى" على رأس جماعة من المتطرفين، في حادثة تعد من أبشع الحوادث الإرهابية.

هو جهيمان بن محمد بن سيف العتيبى، كان قائدا للمجموعة التى اقتحمت الحرم. درس الفلسفة الدينية فى جامعة مكة المكرمة والجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة، حيث التقى بمحمد بن عبد الله القحطاني الذى تزوج أخته فيما بعد.

حُلم "المهدي المنتظر"

ذات مرة، أخبر القحطانى صهره جهيمان، أواخر عام 1399هـ، بأنه رأى فى منامه أنه "المهدى المنتظر"، وأنه سوف يحرر الجزيرة العربية والعالم كله.
وفي مفاجأة صادمة للعالم الإسلامي، قام جهيمان وجماعته قبل انطلاق أذان فجر القرن الهجري الـ 15 ومن المكان المخصص لدخول الشاحنات، تمكن بعض رجال جهيمان من إدخال شاحنتين محملتين بالتمر والماء والذخيرة إلى الحرم المكي، كما تمكن قرابة 200 شخص من الدخول إلى الحرم الشريف، حاملين عددًا من النعوش الممتلئة بالأسلحة.

جهيمان العتيبي، فيتو
جهيمان العتيبي، فيتو


وعقب صلاة الصبح تحدث أحد رجال الجماعة، ويدعى خالد اليامي شارحا بعض الأحاديث الشريفة التى تصف المهدي وتتحدث عن علامات ظهوره، قبل أن يصل فى خطبته إلى هدفه، قائلا: فاعلموا أيها المسلمون، أنه انطبقت هذه الصفات كلها على هذا المهدي الذى سوف تبايعون بعد لحظات بين الركن والمقام، معلنًا أن المهدى موجود الآن داخل صحن الحرم لتلقي البيعة.

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وعلى الفور، أخذ جهيمان وأتباعه فى إجبار المصلين على التقدم نحو الكعبة المشرفة بين الركن والمقام، ومبايعة زوج شقيقته محمد بن عبد الله القحطاني بصفته "المهدي المنتظر".

الأمن يحاصر الحرم المكي

ولم تتوان قوات الأمن السعودية عن التحرك، حيث حاصرت المسجد الحرام، وحاول القحطانى إقناع رجاله بأنه مخلدٌ، ولن تتمكن القوات من قتله، فكان يعيد إلقاء القنابل التى تسقط عليهم باتجاه القوات، وهو ينادى: "أنا المهدى يا أعداء الله".
وفى إحدى المرات انفجرت قنبلة بين يديه، ولم يتمكن أتباعه من إنقاذه، لتسحب القوات جثمان القحطانى خارج الحرم، دون أن تدري أنه المهدي المزعوم.

الصحف السعودية تكشف تفاصيل الحادث الإرهابي، فيتو
الصحف السعودية تكشف تفاصيل الحادث الإرهابي، فيتو

دام احتلال المسجد 14 يومًا إلى أن تمكنت قوات الأمن من تحريره، وتمت محاكمة جهيمان، ومن تبقى من رجاله، ونُفِّذَ فى الكثيرين منهم حكم الإعدام.

"التكفير والهجرة" على الطريقة السعودية

كان جهيمان العتيبى قد اقتنع بأفكار جماعة تدعى "الجماعة السلفية المحتسبة"، استهدفت تلك الجماعة مواجهة التأثير المتزايد لجماعات أخرى موجودة على الساحة فى المدينة خلال السبعينيات، وخاصة جماعة التبليغ والدعوة وجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن "تنقية الإسلام من البدع والأفكار الخاطئة".

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وقد أصدر "جهيمان العتيبى" ما يسمى بـ "الرسائل السبع" تتعلق بموضوعات منها "رفض الحداثة، والمطالبة بالملك الجبري، وعدم التخلى عن الخلافة الإسلاميَّة، والبيعة".
وتؤكد بعض الآراء أن جهيمان العتيبى قد تأثر بالحركة الراديكالية الإسلامية فى مصر ومفكريها، مثل "سيد قطب" و"شكرى مصطفى" مؤسس "جماعة المسلمين" المعروفة بـ"جماعة التكفير والهجرة"، لذا يمكن القول إن "جهيمان" عمل على نقل التجربة المصرية فى الجماعات الإرهابية، خاصة "جماعة المسلمين" أو ما يُسمى إعلاميًّا "التكفير والهجرة" إلى داخل السعودية.

 

 

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