الملحق الثقافي والتعليمي المصري يلتقي رئيس جامعة الملك سعود بالرياض

التقى الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالدكتور عبد الله بن سلمان السلمان رئيس جامعة الملك سعود الرياض خلال فعاليات ملتقى الطلاب الدوليين بالجناح المصري، والتي أقيمت يوم 17 نوفمبر الجاري.

الملحق الثقافي والتعليمي المصري يلتقي برئيس جامعة الملك سعود بالرياض

خلال اللقاء، أكد الملحق الثقافي والتعليمي المصري أهمية ربط البرامج التعليمية المتخصصة باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرا إلى متابعة المكتب الثقافي المصري للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالمملكة ودعمهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم.

كما أكد الدكتور أحمد سعيد أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الجامعات المصرية والسعودية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة الملك سعود عن سعادته بوجود الثقافة والحضارة المصرية في ملتقى الطلاب الوافدين.

وقعت الدكتور شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، رئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد والجامعة برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية وجهات وقطاعات الدولة المختلفة، وحرصًا على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم بشكل فعال في تحسين التصنيف العالمي لمصر في مختلف المجالات.

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر

يهدف البروتوكول إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها خلق بيئة محفزة للابتكار، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والباحثين لتبادل الأفكار، والعمل المشترك على تطوير حلول مبتكرة تسهم في إثراء المخرجات البحثية، وتسريع وتيرة الإبداع والابتكار، بما يلبي احتياجات مختلف قطاعات الدولة، كما يسعى البروتوكول إلى تنفيذ وتطوير مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر؛ مما يعزز التعاون بينهما في مجالات البحث والتكنولوجيا.

ويتضمن البروتوكول تقديم خدمات تدريبية متخصصة لطلاب جامعة الأزهر في مجالات تخصصات المعهد، فضلًا عن توفير المساعدات اللازمة لتمكين الطلاب من الوصول إلى منتج أولي من المشروعات التي يقومون بتنفيذها أثناء دراستهم، كما يهدف البروتوكول إلى دعم الطلاب أصحاب المشروعات التي تتمتع بمخرجات تطبيقية وقابلة للتسويق، من خلال مساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، عبر الدعم المقدم من حاضنات الأعمال في مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

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