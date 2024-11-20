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ملفات وحوارات

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية.. بدأ حياته الوظيفية وكيلًا للنائب العام.. شغل منصب سفير مصر لدى المجر.. ويحمل مسيرة دبلوماسية مهنية طويلة

السفير محمد الشناوي
السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيتو

تم تعيين السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية خلفا للسفير أحمد فهمي حيث بدأ السفير محمد الشناوى اليوم الأربعاء مهام مسئولياته الجديدة. 

وننشر السيرة الذاتية للمتحدث الجديد كالتالي: 

حصل السفير محمد الشناوي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.

السفير محمد الشناوي بدأ حياته الوظيفية وكيلًا للنائب العام

بدأ حياته الوظيفية وكيلًا للنائب العام، ثم التحق عام ١٩٩٥ بوزارة الخارجية، حيث كانت بداية مسيرته بها في إدارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، ليلتحق بعد ذلك للعمل بسفارة مصر في لاهاي، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة، ثم ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة مجددًا، ثم انضم مرة أخرى لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ضمن الفريق الممثل لمصر خلال عضويتها بمجلس الأمن. 

السفير محمد الشناوي شغل منصب سفير لمصر لدى المجر

وفي عام 2019، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، إلى أن تم تعيينه كسفير لمصر لدى المجر، حتى اختياره متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية. 

السفير محمد الشناوي يحمل مسيرة دبلوماسية مهنية طويلة

وخلال تلك المسيرة الدبلوماسية المهنية الطويلة، شارك السفير الشناوي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٩، وكعضو ضمن الوفد المصري في عملية التفاوض حول تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان. 

السفير محمد الشناوي شارك في حملة مصر للحصول على العضوية غير الدائمة لمصر بمجلس الأمن لعامي 2016/ 2017

كما شارك في حملة مصر للحصول على العضوية غير الدائمة لمصر بمجلس الأمن لعامي 2016/ 2017، كما كان مسئولًا عن ملف رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، والخبير المُمثل لمصر في لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشئون القانونية وبالمسائل المالية والإدارية للأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة لحفظ وبناء السلام، وفي المفاوضات المُتعلقة بمسألة توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وشارك طوال مسيرته الوظيفية في العديد من الاجتماعات الدولية وفي عضوية عدد من اللجان الوطنية.
 

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السفير محمد الشناوي م تحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة أحمد فهمى المجر

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