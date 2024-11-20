اليوم، عرض فيلم "بين القصرين" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة السينمائي

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، عرض الفيلم المصري "بين القصرين"، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم بين القصرين

"بين القصرين" فيلم روائي تدور أحداثه حول حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩.

ويتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بسينما فوكس – مول مصر (4)، وهو من إخراج حسن الإمام.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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