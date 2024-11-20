إليسا: لن أسامح في حياتي كل من بهدلوا لبنان واللي مش عاجبه يسكت

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها وطنها لبنان هذه الفترة على الأصعدة كافة .

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة إكس: "ما راح أسامح بحياتي كل حدا بهدل لبنان وشعبه وأوصله لهون.. واللي مش عاجبه يعيرني سكوته".

إليسا تعلق حفلاتها لفترة بسبب الأوضاع في لبنان

وفي وقت سابق كانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا