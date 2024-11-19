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ثقافة وفنون

وفاة الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز الـ 30 عامًا

حازم عادل، فيتو
حازم عادل، فيتو

رحل عن عالمنا مساء اليوم المطرب الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز 30 عامًا.

وأعلن السيناريست عبده منصور خبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

الملحن حازم عادل 

وكتب منصور ناعيًا حازم عادل: “لا حول ولا قوة إلا بالله حازم عادل توفي.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة”.

وأضاف: “لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيَّ يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ما تعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك. مع السلامة”.

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