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ثقافة وفنون

بعد رحيله، "الحياة" تعيد إذاعة آخر حلقة للبطل محمد المصري صائد الدبابات

البطل الراحل مع الإعلامية
البطل الراحل مع الإعلامية إيمان أبو طالب، فيتو

قررت قناة الحياة إعادة إذاعة آخر حلقة سجلها البطل محمد المصري صائد الدبابات في حياته، وذلك يوم الجمعة المقبل، بعد أن وافته المنية الأسبوع الماضي.

وكان محمد المصري تم تكريمه الشهر الماضي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وانفرد برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، بإجراء آخر حوار مع محمد المصري، على مدار ساعة كاملة كشف خلالها تدريبه على صيد الدبابات في حرب الاستنزاف ثم تفوقه في صيدها خلال حرب أكتوبر 1973.

كما كشف خلال اللقاء تفاصيل تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات له في قصر الجمهورية بحضور المشير أحمد إسماعيل وقيام الرئيس السادات بعزومته على وجبة أسماك.

أسرار وكواليس كثيرة عن حرب أكتوبر المجيدة كشفها محمد المصري خلال اللقاء مؤكدًا أن عساف ياجوري القائد الإسرائيلي طلب مقابلته وتقبيل يده بعد أن دمر دبابته ولكنه رفض.

 

برنامج بالخط العريض 

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب؛ الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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البطل محمد المصري صائد الدبابات برنامج بالخط العريض قناة الحياة

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