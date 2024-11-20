أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالاسواق، آخر تحديث بعد قفزة الجنيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20- 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد ارتفاعها في تعاملات أمس بنحو 70 جنيهًا، إضافة إلى قفزة الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه في محلات الصاغة.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3685جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3185 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29480 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية وأسعار الفضة

بلغت القيمة السوقية للذهب حوالي 17.6 تريليون دولار، وذلك بعد ارتفاع سعر أونصة الذهب 26% منذ بداية العام الجاري، ليثبت بذلك الذهب مكانته كسادس أفضل الأصول أداء هذا العام، بمبيعات وصلت إلى 1313 طن في الربع الثالث.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.4 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 965.41 دولار.

واستقر سعر البلاديوم عند 1003.43 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% الإثنين.

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