الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ننفرد بنشر الضوابط الكاملة للحج السياحي للموسم الجديد

مناسك الحج
مناسك الحج
ads

اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار،  الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

اعتماد ضوابط الحج السياحي 

وتبدأ شركات السياحة، غدا الأربعاء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

القرعة العلنية للحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار الحج السياحى الحج قانون شركات السياحة منظومة الحج السياحي مناسك الحج السياحي أداء مناسك الحج السياحي

مواد متعلقة

القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد

السياحة تحذر راغبي الحج من هذه الشركات

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

شاهد، كيف استقبل حسام حسن عمر كمال عبد الواحد بعد خروجه أمام بتسوانا؟

أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

منوعات

المزيد

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية