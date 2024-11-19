نائب محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة بمنطقة سوق ناصر القديم، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، وذلك بحضور العميد شادي عبد اللطيف مدير شرطة المرافق، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

الدكتور محمد عبد الهادي: الحملة ستستمر أسبوعا لرفع جميع الإشغالات ومراجعة كافة التراخيص

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة سوق ناصر القديم، والشوارع المحيطة بالمنطقة، ومحيط العمارات السكنية، حيث تم رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، ووجه نائب المحافظ برفع كفاءة المنطقة وتمهيدها لحين الرصف.

يأتى ذلك فى إطار متابعة لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية التي قام بها أمس بشوارع حي شرق.

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