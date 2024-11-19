الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيطرة على حريق اندلع بمحيط معبد الكرنك في الأقصر

حريق معبد موت جنوب
حريق معبد موت جنوب معابد الكرنك

أعلنت وزارة السياحة والآثار، السيطرة على حريق محدود نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

حريق بمعبد موت جنوب معابد الكرنك
 

وأوضحت الوزارة أن الحريق لم يمس أي عناصر أثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.
 

يذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت معبد موت جنوب معابد الكرنك معابد الكرنك مدينة الأقصر الأقصر

مواد متعلقة

السياحة تحذر راغبي الحج من هذه الشركات

السياحة: تخصيص أغلب تأشيرات الحج السياحي للمستويين الاقتصادي والبري

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

شاهد، كيف استقبل حسام حسن عمر كمال عبد الواحد بعد خروجه أمام بتسوانا؟

أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

منوعات

المزيد

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية