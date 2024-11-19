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التنمية المحلية: الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
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استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

 

 

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حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4607 قرى بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من إجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4146 بنسبة 93% من إجمالي عدد القرى البالغ عددها 4478 قرية.

المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة في المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية المحافظات والبالغ عددها 66 منطقة صناعية في 22 محافظة، حيث يتم إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و37 منطقة صناعية جار العمل للانتهاء منها، لافتًة الي ان هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج إلى مخططات تفصيلية.

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