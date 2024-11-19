ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة الإبراهيمية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، الذي أسفر 4 وفيات و7 مصابين.

أسماء ضحايا تصادم سيارتين وسقوط في ترعة الإبراهيمية في المنيا

وضمت قائمة المتوفين: سلامة إبراهيم محمد، 24 عاما و3 مجهولين الهوية بينهم طفل.

فيما أصيب 7 آخرين وهم: رحمة عبد المنعم غرياني، 23 سنة، وسمية قطب محمد، 47 سنة، نؤمن رشد كامل، 63 سنة، أحمد مدحت رشاد، 20 سنة، ليلى زكي كويس، 42 سنة، رودينا مصطفى عبد الصمد، 11 سنة، وشقيقها حسن، 6 سنوات، مقيمين جميعا بقرية أبا البلد بمركز مغاغة.

تصادم سيارتين وسقوط في ترعة الإبراهيمية في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم سيارة 8 راكب رقم 7869 ن ا س بأخرى رقم 9126 ن ص ل، وسقوط أحدهم في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

مستشفى مغاغة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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