صراع كارتيرون وموسيماني ينتقل من الأهلي والزمالك إلى الدوري الإيراني

أنهى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لناديي الأهلي والزمالك، افتقاه مع إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون (54 عامًا) خبرة كبيرة في الملاعب العربية، حيث سبق له قيادة الزمالك والأهلي ووادي دجلة في مصر، بالإضافة إلى الرجاء المغربي والتعاون والاتفاق السعوديين وأم صلال القطري.

وكشفت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية في تقرير لها أن كارتيرون توصل إلى اتفاق لتدريب سباهان في أول تجربة له منذ مغادرة أم صلال القطري، لينتقل صراع كارتيرون مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق واستقلال طهران الحالي إلى الدوري الإيراني.

وحل باتريس كارتيرون المتوج بالدوري المصري في 2021 مع الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه مورايس، فيما تولى بيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي، مؤخرا تدريب فريق استقلال طهران أحد فرق المقدمة بالدوري الإيراني، لينتقل الصراع بين كارتيرون وموسيماني من قطبي الكرة المصرية إلى الدوري الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن سباهان يتصدر ترتيب فرق الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة، بعد مرور 10 جولات، بينما يأتي الاستقلال في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

موسيماني يقود استقلال طهران

فيما تولي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق صاحب الـ60 عامًا تدريب استقلال طهران الإيراني بعد فترة راحة استمرت 4 أشهر منذ رحيله عن أبها السعودي.

وكانت أول مباراة لموسيماني مع الاستقلال ضد النصر السعودي في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي المباراة التي أقيمت في دبي بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولا يعد موسيماني غريبًا عن الكرة السعودية، إذ سبق له تدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد في 2022-2023، حيث نجح في إعادة الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

كما قاد أبها في دوري المحترفين خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

أكبر خسارة في تاريخ موسيماني

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق لفريق أبها السعودي تلقى أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية، بعد الخسارة على يد فريق النصر بثمانية أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت الخسارة الأكبر في مسيرة موسيماني قبل الهزيمة أمام النصر على يد فريق رويال الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، حينما كان مدربا لصن داونز.

وأعلن استقلال طهران الإيراني تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربًا للفريق، قبل أيام من مواجهة الفريق المرتقبة ضد النصر السعودي.

وذكر الاستقلال، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المدرب الجنوب أفريقي، وقع عقدًا لتدريب الفريق لمدة موسم واحد.

وذاع صيت موسيماني في قارة إفريقيا، بعدما حقق لقب دوري الأبطال 3 مرات، مرة مع ماميلودي صنداونز، ومرتين مع الأهلي.

وقاد موسيماني صنداونز في الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2020، ثم تولى تدريب الأهلي من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022.

كما تولى موسيماني تدريب الوحدة الإماراتي في يوليو 2023، ولمدة 3 أشهر فقط.

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