مصطفى شوبير: فخور بالظهور الدولي الأول وجائزة الأفضل بأفريقيا ستكون مصرية

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن المشاركة الدولية الأولى له مع الفراعنة أمام بتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: فخور بأول مشاركة ليا وتمثيل بلدي منتخب مصر وأشكر حسام حسن المدير الفني على تلك الفرصة.

وأضاف: فخور أن اسمي متواجد مع النجوم في المنافسة على جائزة أفضل حارس في إفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة وان شاء الله الجائزة تكون مصرية في النهاية.

وسجل منتخب بتسوانا هدف التقدم عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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