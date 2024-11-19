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رياضة

منتخب العراق يفوز على عمان 0/1 في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب العراق، فيتو
منتخب العراق، فيتو

انتهت مباراة منتخب عمان أمام ضيفه منتخب العراق بنتيجة 0/1،  ضمن لقاءات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف العراق أمام عمان اللاعب يوسف أمين في الدقيقة 36.

تشكيل منتخب العراق أمام عمان

وبدأ المنتخب العراقي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد باسل، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، ريبين سولاقا، حسين علي، محمد الطائي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، يوسف الأمين، علي جاسم، أيمن حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء: فهد طالب، إبراهيم بايش، حسين حسن، سعد عبدالأمير، علي فائز، أمجد عطوان، أحمد يحيى، منتظر الماجد، فرانس بطرس، علي الحمادي، أمير العماري، مهند علي.

تشكيل منتخب عمان ضد العراق

واختار المدير الفني العماني رشيد جابر تشكيل الأحمر التالي:

حارس المرمى إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، عبد الله فواز، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري، محسن الغساني.

البدلاء: ناصر الرواحي، غانم الحبشي، معتز صالح عبدربه، حسين الشحري، عبد العزيز الشموسي، عصام الصبحي، زاهر الأغبري، عمر المالكي، خالد البريكي، فايز الرشيدي، حاتم الروشدي، إبراهيم الراجحي.

ودخل منتخب العراق المباراة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف وبفارق نقطتين عن منتخب عمان صاحب المركز الرابع.

 

 

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