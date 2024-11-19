"التنظيم والإدارة" ينتهي من ترقيات موظفين في 15 وحدة بالجهات الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 15 وحدة بالجهاز الإداري للدولة.

وانتهي الجهاز من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 8 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

كما انتهي من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 77 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 8 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافر التميز العلمي في 10 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

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