الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالمتابعة اللحظية لتبعيات موجة الأمطار

الإسكندرية
الإسكندرية

واصلت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع موجة الأمطار، منذ فجر اليوم، والتي تفاوتت حدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وتم التأكد من تصريف مياه الأمطار بعدد من المناطق وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، كما كلف  المسئولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.

يأتي ذلك فى الوقت الذي رصدت فيه غرفة عمليات محافظة الإسكندرية  بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل:( مدرسة محمد رمضان بطوسون، وأرض المحمرة منتزة أول، وشارع مصطفى كامل) وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتصريفها.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. 

هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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الاسكندرية الأمطار محافظ الإسكندرية

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