قمة مجموعة العشرين، القادة يدعون لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. ويطالبون بتكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.. ويبرزون أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية

أصدر زعماء مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بيانا مشتركا يسلط الضوء على أزمات غزة ولبنان وأوكرانيا مشددين على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

زعماء مجموعة العشرين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

ودعا زعماء مجموعة العشرين بالبرازيل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتكثيف المساعدات الإنسانية مع التركيز على مكافحة الفقر وتغير المناخ كما شهدت القمة المنعقدة في البرازيل نقاشات حول التحولات في النظام العالمي ودور الاقتصادات النامية في مواجهة الأزمات العالمية.

قادة مجموعة العشرين يطالبون بكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة ولبنان

وتناول البيان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة معبرا عن قلق بالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي ودعا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة ولبنان.

قادة مجموعة العشرين يعبرون عن القلق االعميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

وأوضح قادة الدول العشرين في بيانهم نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأشاروا في بيانهم إلى إننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإننا نؤكد على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين

وأوضحوا نحن نسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحربفي قطاع غزة ونكرر التزامنا الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

قادة مجموعة العشرين يشيرون إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للحرب في أوكرانيا

كما ركز البيان أيضا على الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للصراع المستمر.

كما دعا البيان إلى اتفاق عالمي بحلول قمة المناخ القادمة كوب29 في أذربيجان بشأن تمويل الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بتغير المناخ وأكد الزعماء الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول لدعم التنمية المستدامة.

كما وضعت البرازيل قضايا الفقر والجوع في صدارة الأجندة إذ أطلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تحالفا عالميا لمكافحة الفقر والجوع حظي بدعم أكثر من 80 دولة ومؤسسات متعددة الأطرا.

السيسي يعلن انضامام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الجوع والفقر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون فى الدول النامية فضلًا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر فى النهج الدولى الحالى وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

كما أعلن الرئيس انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدى لتلك التحديات باعتبارها تجسيدًا لعدم المساواة فى العالم مؤكدا أنه لا يمكن التحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التى تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.

السيسي يشارك في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- إعلان انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

- مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري للمأساة اللاإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

- مواجهة التحديات الراهنة يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

- لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية

- نبذل جهودا وطنية حثيثة في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق

- نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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