الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قمة مجموعة العشرين، القادة يدعون لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. ويطالبون بتكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.. ويبرزون أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية

قادة مجموعة العشرين
قادة مجموعة العشرين بالبرازيل.فيتو

أصدر زعماء مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بيانا مشتركا يسلط الضوء على أزمات غزة ولبنان وأوكرانيا مشددين على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

 

زعماء مجموعة العشرين يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

ودعا زعماء مجموعة العشرين بالبرازيل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتكثيف المساعدات الإنسانية مع التركيز على مكافحة الفقر وتغير المناخ كما شهدت القمة المنعقدة في البرازيل نقاشات حول التحولات في النظام العالمي ودور الاقتصادات النامية في مواجهة الأزمات العالمية.

 

قادة مجموعة العشرين يطالبون بكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة ولبنان

وتناول البيان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة معبرا عن قلق بالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي ودعا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة ولبنان.

قادة مجموعة العشرين يعبرون عن القلق االعميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

وأوضح قادة الدول العشرين في بيانهم نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأشاروا في بيانهم إلى إننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإننا نؤكد على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين

وأوضحوا نحن نسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحربفي قطاع غزة ونكرر التزامنا الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

قادة مجموعة العشرين يشيرون إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للحرب في أوكرانيا 

كما ركز البيان أيضا على الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للصراع المستمر.

كما دعا البيان إلى اتفاق عالمي بحلول قمة المناخ القادمة كوب29 في أذربيجان بشأن تمويل الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بتغير المناخ وأكد الزعماء الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول لدعم التنمية المستدامة.

كما وضعت البرازيل قضايا الفقر والجوع في صدارة الأجندة إذ أطلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تحالفا عالميا لمكافحة الفقر والجوع حظي بدعم أكثر من 80 دولة ومؤسسات متعددة الأطرا.

السيسي يعلن انضامام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الجوع والفقر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون فى الدول النامية فضلًا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر فى النهج الدولى الحالى وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

كما أعلن الرئيس انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدى لتلك التحديات باعتبارها تجسيدًا لعدم المساواة فى العالم مؤكدا أنه لا يمكن التحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التى تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.

 السيسي يشارك في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- إعلان انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

- مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري للمأساة اللاإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

- مواجهة التحديات الراهنة يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

- لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية

- نبذل جهودا وطنية حثيثة في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق

- نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة لبنان أوكرانيا الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

مواد متعلقة

بعد قليل، انطلاق فعاليات اليوم الختامي لقمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسي

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

بمشاركة السيسي، اليوم ختام قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

قمة العشرين بالبرازيل.. السيسي يدعو لإنقاذ العالم من الجوع والفقر.. وقف المأساة فى فلسطين ولبنان ومنع توسع الصراع.. وتدشين مركز عالمى بمصر لتخزين الحبوب والأغذية

حصاد نشاط السيسي في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو وصور)

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية

لقاءات مكثفة للرئيس في قمة العشرين.. السيسي يبحث مع قادة العالم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. ويؤكد لرئيسة تنزانيا تقديم الدعم الكامل للجهود التنموية لدول حوض النيل

السيسي يشارك في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية