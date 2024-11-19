الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قوس قزح يزين السماء، سقوط أمطار خفيفة على محافظة الشرقية (صور)

أمطار الشرقية، فيتو
أمطار الشرقية، فيتو

تشهد مناطق متفرقة من  محافظة الشرقية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ويصاحبها تساقط حبات البرد وأجواء شتوية بامتياز، وشهدت أماكن متفرقة ظهور قوس قزح خلال فترات النهار.

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

ورفعت المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ، بينما طالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

قوس قزح يزين السماء،وسقوط أمطارخفيفة علي محافظة الشرقية،فيتو
قوس قزح يزين السماء،وسقوط أمطارخفيفة علي محافظة الشرقية،فيتو

حالة الطوارئ

ووجَّه محافظ الشرقية رؤساء المدن والقرى بسرعة التعامل مع المياه إنْ وُجدت مع سرعة رفع حالة الطوارئ وإخطار غرفة عمليات المحافظة بأي طارئ قد يحدث للمرافق العامة. 

كما وجه بتكثيف حملات النظافة خاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس تسهيلًا على المواطنين والطلاب، فضلًا عن تسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

قوس قزح يزين السماء،وسقوط أمطارخفيفة علي محافظة الشرقية،فيتو1
قوس قزح يزين السماء، وسقوط أمطار خفيفة علي محافظة الشرقية، فيتو

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وطالب المحافظ  بضرورة مراجعة صيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية، والاستعداد لأي سيناريوهات؛ فضلًا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات مجالس المدن والقرى لإعلام المواطنين بها.

خفض السرعات على الطرق العامة بسبب الأمطار بالشرقية

وفي نفس السياق، طالبت إدارة مرور الشرقية السائقين على الطرق العامة والفرعية بتوخي الحذر وخفض السرعات، تزامنا مع توقعات سوء الطقس، مناشدة باتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب.

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب  المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

قوس قزح يزين السماء،وسقوط أمطارخفيفة علي محافظة الشرقية،فيتو2
قوس قزح يزين السماء،  وسقوط أمطار خفيفة علي محافظة الشرقية، فيتو

حالة الطقس غدا الأربعاء 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أماكن سقوط امطار اليوم سقوط امطاربالشرقية أخبار طقس طقس الشرقية اليوم طقس الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد محصول الأرز

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي الآلات والمعدات والصناعات الهندسية بحلوان

إدارة ترامب تخطط لإنهاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية

خبير بالشأن الأفريقي: الموقف الروسي يتناغم مع حكومة السودان الحالية التي يسيطر عليها الجيش

مدبولي: أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر

وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

أخبار الزمالك، جلسة لتجديد عقد زيزو ورحيل الجزيري وصفقة لاعب ليفربول السابق

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

«بتسوانا» يسجل الهدف الأول في منتخب مصر بتصفيات إفريقيا (صور)

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور)

تفاصيل إحالة راقصة شهيرة للمحاكمة الجنائية والاتهامات الموجهة إليها

ظواهر مجهولة وغير مفسرة، تقرير حديث من البنتاجون حول الأجسام الطائرة بالسماء (فيديو)

انقلاب سيارة بترعة الضبعية غرب الأقصر ونجاة 4 سيدات (صور)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

منوعات

المزيد

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية