قوس قزح يزين السماء، سقوط أمطار خفيفة على محافظة الشرقية (صور)

تشهد مناطق متفرقة من محافظة الشرقية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ويصاحبها تساقط حبات البرد وأجواء شتوية بامتياز، وشهدت أماكن متفرقة ظهور قوس قزح خلال فترات النهار.

ورفعت المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ، بينما طالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

قوس قزح يزين السماء،وسقوط أمطارخفيفة علي محافظة الشرقية،فيتو

حالة الطوارئ

ووجَّه محافظ الشرقية رؤساء المدن والقرى بسرعة التعامل مع المياه إنْ وُجدت مع سرعة رفع حالة الطوارئ وإخطار غرفة عمليات المحافظة بأي طارئ قد يحدث للمرافق العامة.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة خاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس تسهيلًا على المواطنين والطلاب، فضلًا عن تسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

قوس قزح يزين السماء، وسقوط أمطار خفيفة علي محافظة الشرقية، فيتو

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وطالب المحافظ بضرورة مراجعة صيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية، والاستعداد لأي سيناريوهات؛ فضلًا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات مجالس المدن والقرى لإعلام المواطنين بها.

خفض السرعات على الطرق العامة بسبب الأمطار بالشرقية

وفي نفس السياق، طالبت إدارة مرور الشرقية السائقين على الطرق العامة والفرعية بتوخي الحذر وخفض السرعات، تزامنا مع توقعات سوء الطقس، مناشدة باتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب.

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

قوس قزح يزين السماء، وسقوط أمطار خفيفة علي محافظة الشرقية، فيتو

حالة الطقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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