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خارج الحدود

السفير المصري لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب (صور)

السفير المصرى فى
السفير المصرى فى بلجيكا، فيتو

قدّم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة مملكة بلجيكا، إلى الملك "فيليب"، ملك بلجيكا، وذلك بالقصر الملكي في بروكسل.

وحرص السفير أبو زيد خلال اللقاء الذى جمعه مع جلالة الملك فيليب عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد، على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى ملك بلجيكا، وتثمين القيادة المصرية للعلاقات المتميزة والخاصة التى تجمع بين البلدين على مدار ١٢٠ عامًا من العلاقات الدبلوماسية.

وقد أشاد السفير المصرى خلال اللقاء أيضًا بالتطور المستمر الذي تشهده ملفات التعاون الثنائي بين مصر وبلجيكا، لاسيما فى مجالات  الاستثمار والإنشاءات والطاقة المتجددة والتعاون التعليمى والثقافى، وكذا تقدير مصر للمواقف المشرفة والمستندة إلى المبادئ التى تتبناها بلجيكا دعما للقضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، رحب الملك "فيليب"  بالسفير المصري، راجيًا نقل تحياته لفخامة الرئيس السيسى، ومعربًا عن سعادته بزيارته السابقة لمصر والزيارات المتعاقبة للأسرة المالكة البلجيكية إلى مصر على مر العصور. كما حرص جلالة الملك على مناقشة مختلف جوانب العلاقات المصرية/البلجيكية خلال اللقاء، والاستماع إلى خطط السفير المصرى الجديد لتطويرها، متمنيًا له إقامة طيبة في بلاده والنجاح في أداء مهام عمله.

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السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى مملكة بلجيكا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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