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محافظات

ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية مكبرة بالمنيا

ضبط 135 مخالفة تموينية
ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تموينية

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين. 

يأتي ذلك تنفيذًا للقرارات التموينية على مستوى المخابز البلدية، بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 135 مخالفة منها، ضبط سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على السلع، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع أزيد من السعر المقرر، عدم وجود شهادة صحية،عدم صلاحية المنتجات، تجار تموينيين، إلى جانب مصادرة لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مخالفة فى مجال المواد البترولية.

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