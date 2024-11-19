وزير العمل: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب" للتنسيق والتعاون من أجل خدمة المواطن

التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، علي أحمد علي عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.

وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع نواب الشعب، من مجلسي النواب والشيوخ، للتعاون معًا في كافة الملفات التي تخص الجماهير، والخدمات المُقدمة لهم، مُشيدًا بدور نواب الشعب في التواصل والتعاون مع الحكومة، فيما يخص التشريعات، وتفعيل سُبل توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

من جانبه، أشاد النائب بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة.

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