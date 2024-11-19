وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات أولا بأول، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة حرصا على صحة المواطنين.



حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بـ 5 مراكز بالمنيا

وفي هذا السياق، تابعت الوحدات المحلية بمراكز ( سمالوط – بنى مزار- مطاى ) أعمال النظافة، حيث تم رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة بنطاق قرى ( قلوصنا - البيهو – اسطال) بسمالوط وفى حى شرق وجنوب المدينة، وتم عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بقرية العزيمة، وفى مركز بنى مزار تم رفع القمامة والمخلفات من قرى (الحسينية – أبو جرج- شلقام- صندفا- بنى على- البهنسا – ابشاق- صفط الجندية – الشيخ فضل)، بينما قامت الوحدة المحلية بمطاى بمتابعة أعمال النظافة بالأحياء الرئيسية وكورنيش الإبراهيمية ومطاى البلد وقرى ( بردنوها – حلوه – ابوان – أبوعزيز- منبال ) وطريق مصر أسوان الزراعى حيث تم تهذيب الحشائش على طول الطريق.

حملات مكثفة للنظافة في المنيا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالمتابعة والمرور على أعمال النظافة والرى وورفع المخلفات والقمامة وتهذيب وتقليم الأشجار بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة، و"حي وسط وشمال المدينة "و"شارع مصر" وبقريتى ( دمشير- طهنشا )، ونقلها إلى المقلب الوسيط ومقلب دمشير.

وفى مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المركز والمدينة والوحدات القروية التسع، حيث تم رفع كافة المخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية

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