الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم في خلية تنظيم داعش بولاق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش بولاق، فى القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق، لجلسة 5 يناير المقبل لسماع المرافعة. 

 

الاتهامات الموجهة

 وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى العاشر   لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.                                          

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنظيم داعش جنايات بولاق النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 5 عناصر بـ"خلية داعش سوهاج"

اليوم، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 5 عناصر بـ"خلية داعش سوهاج"

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش كرداسة لـ 7 ديسمبر

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

هل طلب زيزو 100 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

منوعات

المزيد

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية