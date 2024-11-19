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وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي الآلات والمعدات والصناعات الهندسية بحلوان

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي
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أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات  (مصنع 999 الحربي)، وذلك في إطار حرصه على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص الوزير "محمد صلاح" على التواجد  في شركة حلوان للآلات والمعدات في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وأثناء الجولة التفقدية ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من العاملين بالشركة؛ وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضًا الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية. 

وأكد اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات، وتفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية. 

كما تفقد العديد من خطوط الإنتاج ومنها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية، وتفقد أيضًا  خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة والذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة.

شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)

وعقب انتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات، وقام بمرور آخر مفاجئ على  شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية والمدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية.  

حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري. 

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وتابع الوزير محمد صلاح خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و" حلوان للصناعات الهندسية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة. 

وقد رافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المفاجئة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس  محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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للصناعات الهندسية لقوات المسلحة لمشروعات القومية لانتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

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