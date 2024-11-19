أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار بنطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن 7 مصابين.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وضمت قائمة المصابين كلا من: محمد حسن جلال، 55 سنة، إسلام محمد حسن، 21 سنة، سميحة عبدالحميد، 51 سنة، اسحاق إبراهيم زرعي، 26 سنة، يوساب يوسف فوزي، 17 سنة، عبدالمسيح حسام نصحي، 24 سنة، اسرائيل سعد عبدالملاك، 21 سنة، مقيمين جميعا بمركز أبوقرقاص.

انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 1532 ن ب د، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وما بعد الارتجاج، مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مستشفى سمالوط النموذجي



تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا