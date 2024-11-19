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أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار بنطاق محافظة المنيا، والذي أسفر عن 7 مصابين.

 أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وضمت قائمة المصابين كلا من:  محمد حسن جلال، 55 سنة، إسلام محمد حسن، 21 سنة، سميحة عبدالحميد، 51 سنة، اسحاق إبراهيم زرعي، 26 سنة، يوساب يوسف فوزي، 17 سنة، عبدالمسيح حسام نصحي، 24 سنة، اسرائيل سعد عبدالملاك، 21 سنة، مقيمين جميعا بمركز أبوقرقاص.

انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا 


وكانت  الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 1532 ن ب د، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصاباتهم  بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وما بعد الارتجاج، مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مستشفى سمالوط النموذجي


تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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