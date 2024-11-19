تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (46) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تطبيق كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم ٤٣٩٨ المؤرخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۷، والوارد إلى المصلحة بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١٧.

إصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج

وجاء الكتاب بشأن الالتزام بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة، وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة رقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث أنه لن يتم قبول الإفراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون إثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.





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