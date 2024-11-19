الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند)

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

 أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (46) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تطبيق كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم ٤٣٩٨ المؤرخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۷، والوارد إلى المصلحة بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١٧.

 

إصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج

 وجاء الكتاب بشأن الالتزام بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة، وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة رقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث أنه لن يتم قبول الإفراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون إثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.

 

 

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمارك الجمارك المصرية مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد الافراجات الجمركية

مواد متعلقة

القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع من الجمارك

مصلحة الجمارك تناقش تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لدعم صناعة السيارات

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

هل طلب زيزو 100 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك؟

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تشييع جثمان اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه بالغربية (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

منوعات

المزيد

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

المزيد

خدمات

المزيد

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية